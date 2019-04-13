ТРЦ Depo эвакуирован из-за сообщения о заложенной бомбе
Вчера, 23:07ПроисшествияФото: vk.com/telecontv
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В ТРЦ Depo произошла эвакуация посетителей из-за поступившего сообщения о заложенной бомбе, передаёт паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
13 апреля в районе 22:00 в торговый центр поступил звонок с сообщением о заложенной бомбе. На место прибыли сотрудники экстренных служб, здание Depo оцеплено, посетителей вывели на улицу. Подробности произошедшего будут известны позднее.
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил», vk.com/inc_nt
В Екатеринбурге 13 апреля прокатилась волна лжеминирований в торгово-развлекательных центрах. Всего сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в семь торговых центров. ТРЦ Depo уже «минировали» 23 марта. Сообщение поступило примерно в то же время, что и в этот раз.
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