В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Оцеплена была территория на улицах Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации. Жильцы, эвакуированные в здание школы, вернулись домой.

Дом, в котором были ликвидированы террористы, полностью разрушен. Рядом с ним дежурят правоохранительные органы и пожарные.

В результате ликвидации бандитов, связанных с запрещенной на территории страны группировкой ИГИЛ, пострадавших нет. Редакция издания «Наш город» восстановила хронику событий.