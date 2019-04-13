В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
13 апреля, 10:24ПроисшествияФото: nashgorod.ru
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В Тюмени отменен режим контртеррористической операции, в результате которой были ликвидированы два террориста, сообщает тюменский портал «Наш город».
Оцеплена была территория на улицах Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации. Жильцы, эвакуированные в здание школы, вернулись домой.
Дом, в котором были ликвидированы террористы, полностью разрушен. Рядом с ним дежурят правоохранительные органы и пожарные.
В результате ликвидации бандитов, связанных с запрещенной на территории страны группировкой ИГИЛ, пострадавших нет. Редакция издания «Наш город» восстановила хронику событий.
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