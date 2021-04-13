Стали известны подробности падения ребенка из окна в Екатеринбурге

При проведении контрольных мероприятий установлено, что ребенок, 2015 года рождения, в момент трагедии находился дома вместе с родителями. В момент, когда взрослых не было в комнате, несовершеннолетний вышел на балкон, подошел к открытому окну. Падение произошло в результате надавливания на москитную сетку.