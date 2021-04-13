Стали известны подробности падения ребенка из окна в Екатеринбурге

Следователями ведется проверка по происшествию, случившемуся 12 апреля 2021 года. Ребенок выпал из окна многоэтажки в Екатеринбурге. Информация поступила в следственный отдел по Кировскому району. Ребенком получены серьезные травмы, сообщает СКР по Свердловской области.
При проведении контрольных мероприятий установлено, что ребенок, 2015 года рождения, в момент трагедии находился дома вместе с родителями. В момент, когда взрослых не было в комнате, несовершеннолетний вышел на балкон, подошел к открытому окну. Падение произошло в результате надавливания на москитную сетку.
Скорую помощь вызвали очевидцы. Мальчик госпитализирован в детскую больницу. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, проводится опрос родителей и свидетелей, истребование документов, анализ документации и иные проверочные мероприятия.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, из окна многоэтажного дома в Екатеринбурге выпал ребенок. Происшествие случилось 12 апреля 2021 года в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Из окна многоэтажного дома выпал мальчик, 2015 года рождения. Он был госпитализирован в детскую городскую больницу №9.