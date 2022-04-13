Дело загрузившего фото нациста в банк «Бессмертного полка» свердловчанина завершено

Дело загрузившего фото нациста в банк «Бессмертного полка» свердловчанина завершено
Дело загрузившего фото нациста в банк «Бессмертного полка» свердловчанина завершено
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: TagilCity.ru
СУ СКР по Свердловской области завершил рассмотрение уголовного дела по реабилитации нацизма в отношении свердловчанина. Обвиняемый загрузил фото одного из нацистских лидеров в базу «Бессмертного полка».

Следователи завершили расследование по уголовному делу о реабилитации нацизма свердловчанином. Мужчину обвиняют в умышленном размещении в «Банке памяти» акции «Бессмертный полк» фотографии одного из фашистов с целью публичной демонстрации неограниченному кругу лиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Данного представителя высших руководителей нацистской Германии позднее Международный военный трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.

Информацию, размещенную свердловчанином, увидел модератор сайта и незамедлительно удалил. Инцидент произошел еще весной 2020 года.

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