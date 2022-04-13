Дело загрузившего фото нациста в банк «Бессмертного полка» свердловчанина завершено

Следователи завершили расследование по уголовному делу о реабилитации нацизма свердловчанином. Мужчину обвиняют в умышленном размещении в «Банке памяти» акции «Бессмертный полк» фотографии одного из фашистов с целью публичной демонстрации неограниченному кругу лиц, сообщает пресс-служба ведомства.
Данного представителя высших руководителей нацистской Германии позднее Международный военный трибунал признал виновным в совершении преступлений против человечности в годы Второй мировой войны.
Информацию, размещенную свердловчанином, увидел модератор сайта и незамедлительно удалил. Инцидент произошел еще весной 2020 года.