В Нижнем Тагиле и пригороде горит сухая трава

В Нижнем Тагиле и пригороде начались возгорания сухой травы в связи с наступлением плюсовых температур и быстрого схода снега.
Самые крупные пожары произошли по адресам: ул. Трикотажников, дома №15, ул. Нижняя Черепанова, дом №11 и в селе Николо-Павловское по улице Карла Маркса. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
В учреждении напомнили, что самостоятельно сжигать сухую траву нельзя. Это может привести к серьезным возгораниям и смертям граждан. Если ЧП все же произошло, нужно срочно звонить по тел. 101 или 112.