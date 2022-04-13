В Нижнем Тагиле и пригороде горит сухая трава

В Нижнем Тагиле и пригороде горит сухая трава
В Нижнем Тагиле и пригороде горит сухая трава
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле, а также близ города начались пожары. Это произошло из-за наступления тепла - горит трава.

В Нижнем Тагиле и пригороде начались возгорания сухой травы в связи с наступлением плюсовых температур и быстрого схода снега.

Самые крупные пожары произошли по адресам: ул. Трикотажников, дома №15, ул. Нижняя Черепанова, дом №11 и в селе Николо-Павловское по улице Карла Маркса. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

В учреждении напомнили, что самостоятельно сжигать сухую траву нельзя. Это может привести к серьезным возгораниям и смертям граждан. Если ЧП все же произошло, нужно срочно звонить по тел. 101 или 112.

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