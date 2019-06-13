Пожар под Нижним Тагилом, где погибла семья с ребёнком, возник из-за замыкания
Сегодня, 16:12ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
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Предварительной причиной пожара в саду «Дачник», в котором погибли двое взрослых и ребёнок послужило короткое замыкание электропроводки, передаёт пресс-служба ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО. Коллективный сад расположен на станции Анатольская.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, которое могла спровоцировать включенная в сеть тепловая пушка.
В сеть была включена тепловая пушка, она была установлена в коридоре. Именно там возник очаг пожара. Возгорание в коридоре не позволило жителям дома выйти через входные двери, а на окнах были установлены решетки. Судя по расположению тел погибших можно предположить, что мужчина пытался выбить решетки, мать пыталась спасти ребенка, закрыв его своим телом,сообщили в ведомстве.
Напомним, пожар произошел утром 12 июня. В нём погибли мужчина 1986 года рождения, его супруга 1975 года рождения и их четырехлетний сын. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
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