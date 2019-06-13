Пожар под Нижним Тагилом, где погибла семья с ребёнком, возник из-за замыкания

В сеть была включена тепловая пушка, она была установлена в коридоре. Именно там возник очаг пожара. Возгорание в коридоре не позволило жителям дома выйти через входные двери, а на окнах были установлены решетки. Судя по расположению тел погибших можно предположить, что мужчина пытался выбить решетки, мать пыталась спасти ребенка, закрыв его своим телом,сообщили в ведомстве.