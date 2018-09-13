Подозреваемый в убийстве девочки из Каменска-Уральского задержан в Челябинске
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Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки, которое произошло 12 сентября в Каменске-Уральском, задержан полицией Челябинска.
По сообщению пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, подозреваемый был задержан в Челябинске и на данный момент находится там, но в скором будущем его доставят под конвоем в Каменск-Уральский.
Ранее было известно, что в убийстве подозревается уроженец Курганской области. Мужчине 44-года, ранее он был судим.
По предварительной версии следователей, подозреваемый был знаком с отчимом девочки. В день убийства они вместе выпивали, и мужчина избил отчима ребенка. Отчим на данный момент находится в медучреждении.
По словам соседей, в этот день они слышали крики из квартиры, где произошло убийство.
По информации Е1.RU, 10-летняя девочка была изнасилована, а после убийства ее тело положили в ванну.
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