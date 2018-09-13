Подозреваемый в убийстве девочки из Каменска-Уральского задержан в Челябинске

По сообщению пресс-секретаря областного главка Валерия Горелых, подозреваемый был задержан в Челябинске и на данный момент находится там, но в скором будущем его доставят под конвоем в Каменск-Уральский.

Ранее было известно, что в убийстве подозревается уроженец Курганской области. Мужчине 44-года, ранее он был судим.

По предварительной версии следователей, подозреваемый был знаком с отчимом девочки. В день убийства они вместе выпивали, и мужчина избил отчима ребенка. Отчим на данный момент находится в медучреждении.

По словам соседей, в этот день они слышали крики из квартиры, где произошло убийство.