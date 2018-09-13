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#домахорошо
Труп мужчины найден возле детского сада в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп мужчины найден возле детского сада в Каменске-Уральском

Сегодня, 14:30Происшествия
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