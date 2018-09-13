Труп мужчины найден возле детского сада в Каменске-Уральском

По информации руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение об обнаружении тела мужчины со следами побоев поступило в дежурную часть ОВД Каменска-Уральского в 7:00.

На вид мужчине 35-40 лет. Документов, ценных вещей и телефона при себе у него нет. Полицейские устанавливают личность погибшего и опрашивают жителей соседних домов.