В Екатеринбурге совершено нападение на УБРиР

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На отделение «Уральского банка реконструкции и развития» в Екатеринбурге был совершен налет, сообщает Znak.com.
Сюжеты: Екатеринбург
Неизвестный мужчина попытался ограбить банк с гранатой и пистолетами, как сообщает источник. Кассир отказался выполнить требования грабителя и нажал тревожную кнопку, в результате чего налетчик сбежал.
Информацию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе сообщили, что на месте следственно-оперативные группы ведут расследование.
По данным издательства, на Урал прибыли сотрудники из Главного управления уголовного розыска МВД РФ, чтобы разыскать налетчика.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге было ограблено отделение «Раффайзенбанка» и совершен налет на филиал банка «Уралсиб».
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