В Екатеринбурге совершено нападение на УБРиР

Неизвестный мужчина попытался ограбить банк с гранатой и пистолетами, как сообщает источник. Кассир отказался выполнить требования грабителя и нажал тревожную кнопку, в результате чего налетчик сбежал.

Информацию подтвердили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. В пресс-службе сообщили, что на месте следственно-оперативные группы ведут расследование.

По данным издательства, на Урал прибыли сотрудники из Главного управления уголовного розыска МВД РФ, чтобы разыскать налетчика.