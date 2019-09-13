В Серове сотрудники ДПС «скрутили» мужчину за просьбу переставить авто

По сообщению потерпевшего, машина сотрудников ДПС стояла так, что водители были вынуждены нарушать ПДД. Мужчина попросил инспекторов переставить автомобиль. Вместо этого, по его словам, полицейские «скрутили» его, уронили на землю, силой посадил в автомобиль и доставили в отделение, а потом выписали два штрафа — за переход дороги в неположенном месте и оказание сопротивления полицейскому.