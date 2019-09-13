В Серове сотрудники ДПС «скрутили» мужчину за просьбу переставить авто
Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Два сотрудника Госавтоинспекции в Серове задержали мужчину за просьбу перепарковать служебную машину, пишет портал Е1.
По сообщению потерпевшего, машина сотрудников ДПС стояла так, что водители были вынуждены нарушать ПДД. Мужчина попросил инспекторов переставить автомобиль. Вместо этого, по его словам, полицейские «скрутили» его, уронили на землю, силой посадил в автомобиль и доставили в отделение, а потом выписали два штрафа — за переход дороги в неположенном месте и оказание сопротивления полицейскому.
Инцидент попал на видео. Ситуацию прокомментировал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил, что по данному факту организована служебная проверка, в ходе которой будет установлено, превысили ли полицейские свои полномочия.
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