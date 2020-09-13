В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился самолет из-за отказавшего двигателя

По словам источника, сегодня днем из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге совершил вылет самолет авиакомпании S7. Самолет летел в Москву. Вскоре после взлета у него отказал один из четырех двигателей.
Самолет сделал несколько кругов над Екатеринбургом.
Пилотом было принято решение возвратить воздушное судно назад в аэропорт.
Сейчас с пассажирами самолета работают представители компании авиаперевозчика. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.
Напомним, что 4 сентября в аэропорту Кольцово экстренно приземлился грузовой самолет ИЛ-76 из-за технической неполадки.