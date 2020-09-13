В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился самолет из-за отказавшего двигателя

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился самолет из-за отказавшего двигателя

Сегодня, 17:24ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Кольцово приземлился самолет с отказавшим двигателем, сообщает Е1 со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, сегодня днем из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге совершил вылет самолет авиакомпании S7. Самолет летел в Москву. Вскоре после взлета у него отказал один из четырех двигателей.

Самолет сделал несколько кругов над Екатеринбургом.

Пилотом было принято решение возвратить воздушное судно назад в аэропорт.

Сейчас с пассажирами самолета работают представители компании авиаперевозчика. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.

Напомним, что 4 сентября в аэропорту Кольцово экстренно приземлился грузовой самолет ИЛ-76 из-за технической неполадки.

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