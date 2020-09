В Екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился грузовой самолет

Сегодня утром в Кольцово экстренно приземлился грузовой самолет ИЛ-76 из-за технической неполадки. После вылета из аэропорта его пришлось развернуть и аварийно посадить, пишет E1.

По словам представителей пресс-службы на борту находились члены экипажа, а груза не было. Отмечается, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов. Ранее авиакомпания Red Wings сообщила, что откроет в аэропорту Кольцово межрегиональный транзитный хаб для самолетов SSJ100. По словам гендиректора Red Wings Евгения Ключарева, в сентябре лайнеры будут следовать в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Чуть позднее рейсы откроются в другие города. К 2021 году планируется выполнять рейсы из столицы Урала по 34 направлениям.

