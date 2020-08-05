Ехал на высокой скорости: на парковке у Кольцово такси трижды перевернулось в воздухе

Как рассказали изданию в ОГИБДД по Екатеринбургу, в аварии пострадал 55-летний водитель, у которого диагностирован перелом ноги, а также его 45-летний пассажир — у него ушиб грудной клетки, а также черепно-мозговая травма. Оба пострадавших были госпитализированы.

Такси двигалось из Екатеринбурга в сторону аэропорта Кольцово с превышением скоростного режима. Он не справился с управлением и наехал на бордюр. Далее автомобиль отбросило на дерево, после чего он вылетел на парковку аэропорта.

От сильного удара двигатель и части авто разлетелись в разные стороны, причинив механические повреждения стоящим на парковке автомобилям Skoda Octavia и Hyundai Accent, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Сотрудниками полиции было установлено, что по городу водитель двигался со скорость 30-40 километров в час, но выехав на Кольцовский тракт разогнался. По предварительным данным, скорость составила свыше 140 километров в час.