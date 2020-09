За два месяца пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос в десять раз

В июле пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличился почти в три раза по сравнению с июнем. Об этом говорят данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Так, за июль в аэропорту было обслужено 368 544 человек, в то время как в июне — 132 747 человек. По сравнению с маем, когда авиаперевозки были сведены к минимуму, рост пассажирского потока увеличился в десять раз. Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России апрель был объявлен нерабочим месяцем, а в регионах ввели режим повышенной готовности. В связи с этим была приостановлена работа большинства организаций. Передвижения населения были ограничены, а также прекращено авиасообщение внутри страны и с другими государствами. В июне началось ослабление ограничений — постепенно было восстановлено сообщение наземного транспорта, а также авиасообщение внутри страны.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter