За два месяца пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос в десять раз

За два месяца пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос в десять раз

Сегодня, 12:13ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
В июле пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово увеличился почти в три раза по сравнению с июнем. Об этом говорят данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Так, за июль в аэропорту было обслужено 368 544 человек, в то время как в июне — 132 747 человек.

По сравнению с маем, когда авиаперевозки были сведены к минимуму, рост пассажирского потока увеличился в десять раз.

Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России апрель был объявлен нерабочим месяцем, а в регионах ввели режим повышенной готовности. В связи с этим была приостановлена работа большинства организаций. Передвижения населения были ограничены, а также прекращено авиасообщение внутри страны и с другими государствами. В июне началось ослабление ограничений — постепенно было восстановлено сообщение наземного транспорта, а также авиасообщение внутри страны.

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