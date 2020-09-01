За два месяца пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос в десять раз

Напомним, в марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России апрель был объявлен нерабочим месяцем, а в регионах ввели режим повышенной готовности. В связи с этим была приостановлена работа большинства организаций. Передвижения населения были ограничены, а также прекращено авиасообщение внутри страны и с другими государствами. В июне началось ослабление ограничений — постепенно было восстановлено сообщение наземного транспорта, а также авиасообщение внутри страны.