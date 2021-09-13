Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга

Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга
Котёнок стал причиной поножовщины в коммуналке Екатеринбурга
Сегодня, 13:57ПроисшествияФото: Flickr
Из-за того, что сосед обидел котёнка, житель Екатеринбурга пырнул обидчика ножом. Разборки в коммунальной квартире закончились госпитализацией для одного и уголовным делом для другого.

36-летний житель Екатеринбурга напал с ножом на своего соседа по коммунальной квартире на улице Атмосферная. Инцидент произошёл 10 сентября.

За день до этого пострадавший пнул котёнка своего соседа по квартире, из-за чего последний разозлился. Хозяин питомца сначала в словесной форме, а потом и при помощи нескольких ударов ногами и руками объяснил обидчику своё негодование, рассказали в СК РФ по Свердловской области.

Фото:СУ СКР

На следующий день конфликт между мужчинами перерос в драку на ножах — хозяин котенка не смог простить своему оппоненту жестокое обращение с животным. В итоге подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ранений кухонным ножом. Пострадавшему оказали экстренную медпомощь, мужчина остался жив. Его госпитализировали в местную горбольницу. Из медучреждения полицейским пришло сообщение о поножовщине. Приехавшие по месту жительства обоих мужчин оперативники задержали обвиняемого и передали его СК.

Свердловчанину предъявили обвинение за покушение на убийство (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, ревнивой жительнице Нижнего Тагила предстоит провести ближайшие семь лет в колонии за убийство бывшего мужа. Причиной кровавой драмы стала переписка мужчины с другой женщиной.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
соседиобщежитиеСКРквартиракотенок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы