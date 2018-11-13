Тагильчанка подозревается в краже 8 тысяч рублей с банковской карты коллеги
Жительница Нижнего Тагила находится под подозрением в совершении кражи с банковской карты своей коллеги.
В конце октября 2018 года в отдел полиции №16 обратилась работница одного из МУП. Она рассказала, что обнаружила при покупке в магазине нехватку денежных средств на банковской карте в размере 8 тысяч рублей.
При проведении оперативных мероприятий полицейские под подозрение попала коллега потерпевшей. Женщина однажды передавала ей в руки сотовый телефон для перевода денег через свой мобильный банк, и злоумышленница запомнила его пароль.
Также выяснялось, что этот факт кражи не единичный. Месяц назад таким же способом была похищена та же сумма, однако тогда потерпевшая этого не заметила.
Задержанная 37-летняя женщина дала признательные показания. Она рассказала, что нуждалась в деньгах и надеялась, что владелица банковской карты не заметит их пропажу. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».