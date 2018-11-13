Тагильчанка подозревается в краже 8 тысяч рублей с банковской карты коллеги

В конце октября 2018 года в отдел полиции №16 обратилась работница одного из МУП. Она рассказала, что обнаружила при покупке в магазине нехватку денежных средств на банковской карте в размере 8 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские под подозрение попала коллега потерпевшей. Женщина однажды передавала ей в руки сотовый телефон для перевода денег через свой мобильный банк, и злоумышленница запомнила его пароль.

Также выяснялось, что этот факт кражи не единичный. Месяц назад таким же способом была похищена та же сумма, однако тогда потерпевшая этого не заметила.