Жительница Нижнего Тагила украла два телефона у родителей пациентов детской больницы
Жительница Нижнего Тагила дала признательные показания в совершении кражи двух телефонов перед выпиской из детского стационара, где проходил лечение ее ребенок.
Две женщины, находящиеся вместе со своими детьми в стационаре детского лечебного учреждения Ленинского района Нижнего Тагила, обратились в полицию. Пострадавшие сообщили, что у них пропали телефоны, которые стояли на зарядке в коридоре. Ущерб был оценен в 3,5 и 5 тысяч рублей.
Проведя розыскные действия сотрудники правоохранительных органов заподозрили в краже 21-летнюю тагильчанку, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Выяснилось, что в день, когда пропали телефоны, подозреваемая выписалась вместе со своим ребенком из стационара.
Полицейские задержали женщину, которая впоследствии дала признательные показания. У неё дома были обнаружены пропавшие телефоны. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, женщине грозит лишение свободы сроком до 5 лет, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».