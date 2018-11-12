Жительница Нижнего Тагила украла два телефона у родителей пациентов детской больницы

Две женщины, находящиеся вместе со своими детьми в стационаре детского лечебного учреждения Ленинского района Нижнего Тагила, обратились в полицию. Пострадавшие сообщили, что у них пропали телефоны, которые стояли на зарядке в коридоре. Ущерб был оценен в 3,5 и 5 тысяч рублей.

Проведя розыскные действия сотрудники правоохранительных органов заподозрили в краже 21-летнюю тагильчанку, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Выяснилось, что в день, когда пропали телефоны, подозреваемая выписалась вместе со своим ребенком из стационара.