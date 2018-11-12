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Жительница Нижнего Тагила украла два телефона у родителей пациентов детской больницы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Нижнего Тагила украла два телефона у родителей пациентов детской больницы

Сегодня, 14:13ОбществоФото: maxpixel.net
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