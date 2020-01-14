В Нижнем Тагиле полиция задержала подозреваемых в краже канализационных люков

Сотрудники уголовного розыска в ходе анализа изъятых видеозаписей и проведения работы по установлению личностей злоумышленников задержали троих жителей Дзержинского района, подозреваемых в краже канализационных люков. Все они являются работниками градообразующих предприятий, а также привлекались к уголовной ответственности.

В полицию Нижнего Тагила обратился специалист службы безопасности одного из производственных предприятий. Он сообщил о краже металлических крышек и колодезных колец. Общая сумма ущерба составила около десяти тысяч рублей.

Оперативники, изучив камеры, установили, что в ночное время к месту происшествия подъезжала грузовая Газель. Из нее вышли трое мужчин и вместе погрузили в автомобиль крышки люков. Вес похищенного металла составил более 800 килограмм, а потому была проведена проверка пунктов приема металла.

Задержанные признались в содеянном.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору). Наказание по ней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.