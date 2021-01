Главный врач Красноуфимской больницы Дмитрий Новосёлов награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени. Указ подписал Евгений Куйвашев.

В указе уточняется, что Дмитрий Новоселов получает награду посмертно за заслуги в развитии здравоохранения региона. Напомним, главврач больницы Красноуфимска скончался от инфекции 30 ноября. На момент смерти ему исполнилось 53 года. Как отметил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, благодаря инициативе Новоселова в Красноуфимске появился ангиограф. Также врач добился снижения смертности, вызванной сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уральского главврача посмертно представят к федеральной награде

