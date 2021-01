В Свердловской области из-за замерзших труб в русле реки Черемшанка произошел подтоп жилых и дачных участков. Ведутся работы по ликвидации последсткий., сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

Сообщается, что были подтоплены четыре дачных участка и две придомовых территории. Жилые дома не повреждены. Муниципалитет организовал устранение последствий. С помощью специальной техники был создан временный проток для воды. Ведется уборка снежного и ледяного покрова, ликвидируются наледи. Напомним, 14 января местные жители пожаловались на потоп. Река Черемшанка вышла из берегов и подтопила несколько участков. В Асбесте в морозы топит поселок вышедшая из берегов река

