В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОН ликвидировали беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Происшествие случилось 14 января в ЦВСИГ на улице Горнистов. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2020 года он вышел из колонии Екатеринбурга, где отсидел два с половиной года. Зачинщику не понравилось, что полицейские нашли в его посылке алкоголь, который был спрятан в хлебные буханки. Он заручился поддержкой троих сокамерников и устроил дебош. Мужчины начали громить мебель, технику, замки и средства видеонаблюдения. Затем подожгли коробку, а один из участников начал угрожать убить себя кроватным прутом. С целью не допустить дальнейшее развитие беспорядков были задействованы силы Росгвардии и ОМОН. При задержании сотрудники были вынуждены применить специальные средства. Одному из бунтовщиков понадобилась госпитализация. У него поврежден палец, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами. Напомним, в Нижнем Тагиле мужчину осудили на один год и восемь месяцев лишения свободы за то, что он укусил за палец сотрудника полиции. Житель Нижнего Тагила укусил полицейского за палец и сел из-за этого в тюрьму

Related news: В Нижнем Тагиле сотрудник колонии пронес в чайнике заключенному телефоны и попался

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter