В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания

Происшествие случилось 14 января в ЦВСИГ на улице Горнистов. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2020 года он вышел из колонии Екатеринбурга, где отсидел два с половиной года.