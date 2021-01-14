В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания

В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания

Сегодня, 15:42ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии и бойцы ОМОН ликвидировали беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Происшествие случилось 14 января в ЦВСИГ на улице Горнистов. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2020 года он вышел из колонии Екатеринбурга, где отсидел два с половиной года.

Зачинщику не понравилось, что полицейские нашли в его посылке алкоголь, который был спрятан в хлебные буханки. Он заручился поддержкой троих сокамерников и устроил дебош.

Мужчины начали громить мебель, технику, замки и средства видеонаблюдения. Затем подожгли коробку, а один из участников начал угрожать убить себя кроватным прутом.

С целью не допустить дальнейшее развитие беспорядков были задействованы силы Росгвардии и ОМОН. При задержании сотрудники были вынуждены применить специальные средства. Одному из бунтовщиков понадобилась госпитализация. У него поврежден палец, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.

Напомним, в Нижнем Тагиле мужчину осудили на один год и восемь месяцев лишения свободы за то, что он укусил за палец сотрудника полиции.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
РосгвардияомониностранецбеспорядкиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы