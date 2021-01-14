В Екатеринбурге иностранцы устроили бунт в центре временного содержания

Происшествие случилось 14 января в ЦВСИГ на улице Горнистов. Организовал бунт 32-летний гражданин иностранного государства. Он уже был судим за нанесение тяжкого вреда здоровью. В ноябре 2020 года он вышел из колонии Екатеринбурга, где отсидел два с половиной года.
Зачинщику не понравилось, что полицейские нашли в его посылке алкоголь, который был спрятан в хлебные буханки. Он заручился поддержкой троих сокамерников и устроил дебош.
Мужчины начали громить мебель, технику, замки и средства видеонаблюдения. Затем подожгли коробку, а один из участников начал угрожать убить себя кроватным прутом.
С целью не допустить дальнейшее развитие беспорядков были задействованы силы Росгвардии и ОМОН. При задержании сотрудники были вынуждены применить специальные средства. Одному из бунтовщиков понадобилась госпитализация. У него поврежден палец, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По факту происшествия проводится проверка правоохранительными органами.
Напомним, в Нижнем Тагиле мужчину осудили на один год и восемь месяцев лишения свободы за то, что он укусил за палец сотрудника полиции.