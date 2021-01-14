В Нижнем Тагиле рецидивистка украла кошелек и попалась полиции

В ходе следственных мероприятий была установлена машина такси, на которой заявительница добиралась в гости к знакомой. Полицейские выяснили, что потерпевшая оставила кошелек в автомобиле. Таксист рассказал правоохранителям, что подвозил свою знакомую, которая попросила завезти её в несколько мест, в том числе на заправки. Она объяснила это тем, что собирает посылку для заключенного. Это не вызвало подозрений у мужчины, так как он знал, что в кругу её знакомых есть подобные люди.