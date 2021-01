В Нижнем Тагиле рецидивистка украла кошелек и попалась полиции

В Нижнем Тагиле задержана рецидивистка, укравшая кошелек в машине такси и тратившая деньги с чужой карты, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».

11 января в отделение полиции поступило заявление от 46-летней жительницы Московской области. Она заметила списание денег с банковской карты, а позже обнаружила, что ее кошелек пропал. В нем находились 300 рублей и две банковские карты. В ходе следственных мероприятий была установлена машина такси, на которой заявительница добиралась в гости к знакомой. Полицейские выяснили, что потерпевшая оставила кошелек в автомобиле. Таксист рассказал правоохранителям, что подвозил свою знакомую, которая попросила завезти её в несколько мест, в том числе на заправки. Она объяснила это тем, что собирает посылку для заключенного. Это не вызвало подозрений у мужчины, так как он знал, что в кругу её знакомых есть подобные люди. На заправочных станциях были изъяты записи с камер видеонаблюдения, а затем подозреваемую вычислили и задержали. Она призналась, что решила присвоить себе чужой кошелек, купила с банковской карты сигареты, которые продала за половину стоимости на местном рынке, для извлечения личной выгоды. Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась 38-летняя жительница Ленинского района Нижнего Тагила. Раньше женщина уже была осуждена за кражу. Ей назначили наказание в виде обязательных работ. Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Тагильчанке грозит до шести лет тюрьмы. Напомним, в Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста, а затем украли у его жены и тещи свыше 10 тысяч рублей. Мужчина получил заказ на поездку до Екатеринбурга. Клиент сообщил таксисту, что у него нет наличных и предложил выполнить банковский перевод. Не имевший банковских карт извозчик дал телефон жены, у которой мошенник попросил назвать код из СМС и данные её мамы. Позднее со счета жены таксиста и его тещи было списано свыше 10 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле мошенники обманули таксиста и его жену на 10 тысяч рублей

