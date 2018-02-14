Женщина задержана по подозрению в массовой резне в Карпинске
14 февраля, 08:00Происшествия
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В Карпинске на минувшей неделе на пепелище пожара в одном из частных домов нашли три тела с ножевыми ранениями. Накануне полицейские задержали предполагаемого виновника убийств.
Пожар произошел в ночь на 10 февраля. Среди погибших, напомним, были двое мужчин и одна женщина. Один из убитых был известен в определённых кругах под кличкой Слепой.
Было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.
Главной подозреваемой является женщина. Она была задержана сотрудниками полиции, передает издание «Вечерний Карпинск». Виновнику грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
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