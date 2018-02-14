Женщина задержана по подозрению в массовой резне в Карпинске

Пожар произошел в ночь на 10 февраля. Среди погибших, напомним, были двое мужчин и одна женщина. Один из убитых был известен в определённых кругах под кличкой Слепой.

Было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Главной подозреваемой является женщина. Она была задержана сотрудниками полиции, передает издание «Вечерний Карпинск». Виновнику грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.