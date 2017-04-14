Несчастный случай с танцорами из Нижнего Тагила произошел во время детского фестиваля в Красноуральске (ВИДЕО)
Инцидент произошёл на VIII Областном фестивале во время конкурса хореографического искусства. В конкурсе принимали танцоры из студии «Вдохновение» Городского дворца творчества юных Нижнего Тагила.
Во время выступления студии танца «Вдохновение» под танцующими девочками сломалась скамейка. В результате все они упали на пол.
Видео портала «Мой город».
Как можно видеть на кадрах, одна девочка плакала, держась за запястье. Другая, вероятно, получила травму колена. Сразу после того как перестала играть музыка к пострадавшим детям за кулисы прошла врач.
За комментариями об инциденте журналисты TagilCity.ru обратились к педагогам студии.
Я не присутствовала на этом фестивале. Насколько я знаю, с детьми всё в порядке. У нас сейчас юбилей, потому нам в данный момент не до вас прокомментировала Светлана Антонова – один из педагогов студии танца «Вдохновение».
Получить оперативный комментарий от руководства ГДДЮТ в Нижнем Тагиле, под эгидой которого работает студия «Вдохновение», журналистам не удалось. Информация о травмах, полученных детьми, уточняется.
© Павел Щербина, TagilCity.ru