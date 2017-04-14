Несчастный случай с танцорами из Нижнего Тагила произошел во время детского фестиваля в Красноуральске (ВИДЕО)

Во время выступления студии танца «Вдохновение» под танцующими девочками сломалась скамейка. В результате все они упали на пол.

Как можно видеть на кадрах, одна девочка плакала, держась за запястье. Другая, вероятно, получила травму колена. Сразу после того как перестала играть музыка к пострадавшим детям за кулисы прошла врач.

За комментариями об инциденте журналисты TagilCity.ru обратились к педагогам студии.

Я не присутствовала на этом фестивале. Насколько я знаю, с детьми всё в порядке. У нас сейчас юбилей, потому нам в данный момент не до вас прокомментировала Светлана Антонова – один из педагогов студии танца «Вдохновение».

Получить оперативный комментарий от руководства ГДДЮТ в Нижнем Тагиле, под эгидой которого работает студия «Вдохновение», журналистам не удалось. Информация о травмах, полученных детьми, уточняется.