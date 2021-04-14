Возгорание 30 домов предотвратили пожарники на Урале

Возгорание 30 домов предотвратили пожарники на Урале
Сегодня, 19:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Спасатели потушили возгорание в посёлке Маян в Талицком. Огонь мог перекинуться на 30 частных домов.

Возгорание на 20 гектарах произошло из-за сухой травы. Сообщение о пожаре поступило в 11:49, первая бригада прибыла на место происшествия в 12:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

За три часа пожарные локализовали пожар. Пострадавших нет. В тушении было задействовано восемь единиц спецтехники и 23 сотрудника МЧС.

В связи с ветреной погодой был возможен переход возгорания на ближайшие сооружения. Огонь горел на расстоянии 50 метров от построек. До ближайшего гидранта было 800 метров. Сотрудниками МЧС для ликвидации происшествия создана магистральная линия. Также проведена опашка населённого пункта для предотвращения распространения пожара.

Напомним, 12 апреля произошло семь пожаров в Нижнем Тагиле из-за неосторожного сжигания мусора и сухой травы.

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