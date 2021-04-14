Возгорание 30 домов предотвратили пожарники на Урале

В связи с ветреной погодой был возможен переход возгорания на ближайшие сооружения. Огонь горел на расстоянии 50 метров от построек. До ближайшего гидранта было 800 метров. Сотрудниками МЧС для ликвидации происшествия создана магистральная линия. Также проведена опашка населённого пункта для предотвращения распространения пожара.