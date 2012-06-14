«Режьте своих детей, потом зарежьте жену, потом вешайтесь сам» - сотрудница нижнетагильской службы поддержки банка должнику (ВИДЕО)

Тарон Катоян записал на диктофон четвертый за день звонок из банка. На записи слышно, как женщина говорит:

Нашли деньги? В общем, идите сначала режьте своих детей, сейчас прямо берите нож и начинайте резать своих детей по одному, потом режьте жену свою, а потом ночью идите и сам вешайтесь. Потому что с завтрашнего дня в твоей жизни начинается ад. Я лично за этим буду следить, ты меня понял?

Подобные угрозы услышала и жена Катояна Сюсанна, решившая поговорить с неадекватной сотрудницей как женщина с женщиной.

Сам должник не пытался отказаться от выплаты кредита, и вместе с женой объяснял сотруднице банка Нижнего Тагила, что проблемы с выплатами возникли после того, как Тарон из-за понижения зарплаты уволился с работы. А сами кредиты, и суммы ежемесячного платежа и правда немалые. Так, в ноябре 2011 года он получил кредитную карту под 36 процентов годовых, сразу потратив 75 тысяч. Потом он оформил кредит наличными на сумму 200 тысяч под тот же процент. Спустя несколько месяцев Тарон Катоян пришел в банк и пожаловался на то, что платить ему трудно, при этом он еще нуждается в деньгах. Сотрудники банка посоветовали оформить кредит в 300 тысяч рублей под меньший процент, 24 годовых, и сразу погасить меньшие кредиты.

Должник согласился, оформил кредит, но вместо того, чтобы погасить часть кредитов, забрал деньги. Таким образом, сумма взятых кредитов составила почти 600 тысяч, а с учетом выплат по кредиту, конечно, намного больше. При этом список долгов Тарона никаким образом не пытается оправдать непозволительное поведение сотрудницы банка.

После выхода в эфир репортажа телекомпании Тау-ТВ Катояну поступил звонок от банка, в котором перед ним извинились и посетовали на поведение сотрудницы. По слухам, женщина была уволена в день выхода репортажа. Руководство банка не называет этого человека, говорят лишь, что она работала на этой должности около 3-х лет, конкретно эту ситуацию комментируют так: «У сотрудницы произошло помутнение сознания, сказалась тяжелая работа». Сейчас Тарон Катоян намерен обращаться с имеющимися записями разговоров в суд и требовать моральной компенсации от банка.

Видеорепортаж телекомпании Тау-ТВ.

При этом, согласно проведенному журналистами телеканала расследованию, множество клиентов банка «Русский Стандарт» столкнулись с грубостью и хамством его сотрудников. В эфире воспроизводится запись, в которой, похоже, та же самая женщина говорит жене другого клиента, задолжавшего 10 тысяч рублей, что заберет младшего ребенка и сдаст на органы. И если единичную грубость можно расценивать как помутнение сознания, то регулярную уже вряд ли…