В Екатеринбурге из-за пожара эвакуируют торговый центр
Сегодня, 12:47ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге горит ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина, 55, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Спасатели эвакуировали 1,5 тысячи человек, спасательные мероприятия продолжаются.
По предварительной информации, возгорание произошло в павильоне цокольного этажа здания. Пожару присвоен повышенный уровень опасности.
Сегодня утром в Екатеринбурге горел частный детский сад в Цыганском поселке.
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