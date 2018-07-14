Рощупкин? Топ-менеджер УВЗ попал в больницу после падения со скалы

Напомним, 13 июля на базе отдыха УВЗ «Кедр» произошло ЧП – мужчина упал со скалы в воду. Неофициальные источники утверждают, что пострадавшим может являться депутат ЗакСобрания Свердловской области и топ-менеджер «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин.

По предварительным данным, граждане отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду,руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых