Рощупкин? Топ-менеджер УВЗ попал в больницу после падения со скалы

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Неофициальные источники сообщают, что упавшим со скалы в Усть-Утке мужчиной может являться исполнительный директор УВЗ и депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Рощупкин. По предварительной информации, он отдыхал на базе «Кедр» с друзьями и упал со скалы в воду.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, 13 июля на базе отдыха УВЗ «Кедр» произошло ЧП – мужчина упал со скалы в воду. Неофициальные источники утверждают, что пострадавшим может являться депутат ЗакСобрания Свердловской области и топ-менеджер «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин.
По предварительным данным, граждане отдыхали на берегу водоёма, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду,руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых
Как сообщает URA.RU, мужчина был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и рваными ранами тела.
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