В Екатеринбурге в Малом истоке утонул мужчина

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Инцидент произошёл днём 14 июля. Со слов очевидцев мужчина отдыхал на пляже, пошёл купаться и заплыл далеко. Тело вытащили и на лодке привезли обратно на берег, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Что произошло после того, как погибший оказался вдали от берега неизвестно. За ним на лодке поплыли мужчины, которые тоже отдыхали на пляже. Когда пострадавшего вытащили из воды он был мёртв. Тело положили в лодку и отвезли на берег.
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Видео: E1.RU
Полиция приехала через час. Всё это время труп лежал на берегу, прикрытый полотенцем. Очевидцы рассказывают, что рядом купались дети и загорали люди безо всякого страха.
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Представители Следственного комитета обещали прокомментировать случившееся позже. В этот же день в поселке Песчаный под Нижним Тагилом утонули двое детей 8 и 17 лет.
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