В Нижнем Тагиле в одном из общежитии обнаружен труп мужчины

Соседи, уловившие запахи гниющего тела, забили тревогу и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, попав внутрь одной из комнат, обнаружили труп постояльца, который уже начинал разлагаться.

Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», смерть мужчины не носит криминальный характер. Выяснить точные причины гибели предстоит сотрудникам полиции после того как с телом поработает судмедэксперт.

Несколькими днями ранее в Нижнем Тагиле в одной из квартир дома № 45 по улице Фрунзе был обнаружен труп девушки. Он находился там на протяжении 45 дней, пока трупным запахом не пропиталось два подъезда и соседи погибшей не обратились в городскую администрацию.