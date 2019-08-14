В Нижнем Тагиле в одном из общежитии обнаружен труп мужчины
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: «ЧП Нижний Тагил»
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Из общежития в Дзержинском районе на улице Юности 3/3, по информации подписчиков сообщества «ЧП Нижний Тагил», 14 августа был вывезен труп. Тело лежало в комнате на протяжении нескольких дней и стало беспокоить соседей после появления трупного запаха.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соседи, уловившие запахи гниющего тела, забили тревогу и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов, попав внутрь одной из комнат, обнаружили труп постояльца, который уже начинал разлагаться.
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Как сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», смерть мужчины не носит криминальный характер. Выяснить точные причины гибели предстоит сотрудникам полиции после того как с телом поработает судмедэксперт.
Несколькими днями ранее в Нижнем Тагиле в одной из квартир дома № 45 по улице Фрунзе был обнаружен труп девушки. Он находился там на протяжении 45 дней, пока трупным запахом не пропиталось два подъезда и соседи погибшей не обратились в городскую администрацию.
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