Проблема с тормозами: ВАЗ протаранил стену «Магнита» в Екатеринбурге

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Днем 13 октября в Екатеринбурге на улице Сурикова припаркованный автомобиль ВАЗ-2109 покатился назад и протаранил стену магазина «Магнит».
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом инциденте сообщили подписчики одного из екатеринбургских пабликов. По их словам, во время происшествия ни водителя в машине, ни пешеходов вокруг не было. Повреждения получил лишь фасад магазина.
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Фото: группа «Типичный Екатеринбург»
Подоспевший на место аварии владелец ВАЗа сообщил, что в автомобиле есть проблемы с тормозами. Также очевидцы отметили, что на машине отсутствуют госномера, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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