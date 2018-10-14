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Проблема с тормозами: ВАЗ протаранил стену «Магнита» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dtp 439

Проблема с тормозами: ВАЗ протаранил стену «Магнита» в Екатеринбурге

Сегодня, 14:02Происшествия
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