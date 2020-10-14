В Екатеринбурге росгвардеец покончил с собой в военной части

В Росгвардии погибший служил в штабе радиационной, химической и биологической защиты. В ведомстве информацию о гибели мужчины подтвердили.
В пресс-службе Росгвардии Уральского округа говорят, что по данному факту проводится проверка. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося и причины, которые могли подтолкнуть к такому поступку.
Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством,сообщают в пресс-службе.
Напомним, в начале октября в Реже 15-летний школьник совершил самоубийство.