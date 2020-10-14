В Нижнем Тагиле мужчина получил срок за продажу несуществующих вещей

В Нижнем Тагиле мужчина получил срок за продажу несуществующих вещей

Сегодня, 15:17ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле мужчина получил срок за продажу вещей, которых у него не было, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что подсудимый в период с января по октябрь 2019 года размещал в интернете объявления по продаже различных вещей. Таких как предметы антиквариата, медали, металлоискатель, которых не имел и не намеревался передавать после получения оплаты.

Мужчина договаривался о сумме продажи и просил предоплату банковским переводом. Ему удалось обмануть 10 человек. Ущерб оценивается в 62 тысячи рублей.

Суд Дзержинского района Нижнего Тагила приговорил его к шести месяцам и двум дням лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Напомним, в Нижнем Тагиле девушку осудили на два года условно за снятие 37 тысяч с банковской карты соей бабушки. По данным следствия она состоит на учете у нарколога.

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