В Нижнем Тагиле пожарные пеной потушили возгорание в цехе УВЗ

В Нижнем Тагиле произошел пожар в одном из цехов на УВЗ, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

13 октября около 22.00 поступило сообщение о пожаре в цехе № 680 на УВЗ. На площади 10 квадратных метров горело масло в масляном баке, поврежден механизм опускания деталей. Первыми к месту вызова прибыли 3 отделения из 54 пожарно-спасательной части. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2, дополнительно на место происшествия были направлены еще 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Однако их помощь не потребовалась, пожарные из 54 части смогли быстро локализовать возгорание пенным тушением. По предварительным данным причиной пожара стала неисправность технологического оборудования. Ущерб устанавливается, дознаватели МЧС проводят проверку. Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме. В Нижнем Тагиле ночью эвакуировали 14 человек из-за пожара в жилом доме

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter