В Нижнем Тагиле пожарные пеной потушили возгорание в цехе УВЗ

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности № 2, дополнительно на место происшествия были направлены еще 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Однако их помощь не потребовалась, пожарные из 54 части смогли быстро локализовать возгорание пенным тушением.