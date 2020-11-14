В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию Скорой медицинской помощи

Напомним, 8 октября мужчина сообщил о взрывных устройствах в магазине Нижнего Тагила на улице Новострой. Как выяснилось, мужчина «пошутил». Свои действия он объяснил тем, что хотел проверить как работают самые быстрые полицейские на свете.