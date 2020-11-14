В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию Скорой медицинской помощи

В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию Скорой медицинской помощи

Сегодня, 19:30ПроисшествияPhoto: АН «Между строк»
В Нижнем Тагиле перекрыли проезд по улице Газетной из-за подозрения в минировании станции СМП.

Как сообщил источник АН «Между строк», проверка началась по поступившему сообщению. Была установлена личность звонившего, затем его задержали. Сообщается, что мужчина был пьян и не смог объяснить свой поступок.

На время оперативных мероприятий был перекрыт подъезд к станции «скорой» на улице Газетная.

Я попыталась проехать, но меня не пустили. Сказали заминировано здание, но не сообщили какое, рассказала очевидица.

Напомним, 8 октября мужчина сообщил о взрывных устройствах в магазине Нижнего Тагила на улице Новострой. Как выяснилось, мужчина «пошутил». Свои действия он объяснил тем, что хотел проверить как работают самые быстрые полицейские на свете.

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