В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию Скорой медицинской помощи

Как сообщил источник АН «Между строк», проверка началась по поступившему сообщению. Была установлена личность звонившего, затем его задержали. Сообщается, что мужчина был пьян и не смог объяснить свой поступок.
На время оперативных мероприятий был перекрыт подъезд к станции «скорой» на улице Газетная.
Я попыталась проехать, но меня не пустили. Сказали заминировано здание, но не сообщили какое, рассказала очевидица.
Напомним, 8 октября мужчина сообщил о взрывных устройствах в магазине Нижнего Тагила на улице Новострой. Как выяснилось, мужчина «пошутил». Свои действия он объяснил тем, что хотел проверить как работают самые быстрые полицейские на свете.