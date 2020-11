В Нижнем Тагиле «заминировали» станцию Скорой медицинской помощи

В Нижнем Тагиле перекрыли проезд по улице Газетной из-за подозрения в минировании станции СМП.

Как сообщил источник АН «Между строк», проверка началась по поступившему сообщению. Была установлена личность звонившего, затем его задержали. Сообщается, что мужчина был пьян и не смог объяснить свой поступок. На время оперативных мероприятий был перекрыт подъезд к станции «скорой» на улице Газетная. Я попыталась проехать, но меня не пустили. Сказали заминировано здание, но не сообщили какое, рассказала очевидица. Напомним, 8 октября мужчина сообщил о взрывных устройствах в магазине Нижнего Тагила на улице Новострой. Как выяснилось, мужчина «пошутил». Свои действия он объяснил тем, что хотел проверить как работают самые быстрые полицейские на свете. «Проверил самых быстрых полицейских на свете». В Тагиле безработный «заминировал» дом

