Жительница Каменска-Уральского осуждена за разглашение коммерческой тайны
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pxhere.com
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В Каменске-Уральском бывшая сотрудница компании по изготовлению кондитерских изделий получила наказание в виде исправительных работ с удержанием 20 % зарплаты то, что разгласила коммерческую тайну конкуренту.
Женщина, которая ранее работала начальником отдела продаж в кондитерской фирме, неоднократно по электронной почте отправляла информацию о базе клиентов, ценах и скидках компании, а также об обороте компании в весовом и денежном выражении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее женщина была предупреждена о неразглашении коммерческой тайны, однако это не помешало ей совершить противоправные действия. По решению суда ей назначены исправительные работы и удержанием в доход государства 20% заработка.
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