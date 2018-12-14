Жительница Каменска-Уральского осуждена за разглашение коммерческой тайны

Женщина, которая ранее работала начальником отдела продаж в кондитерской фирме, неоднократно по электронной почте отправляла информацию о базе клиентов, ценах и скидках компании, а также об обороте компании в весовом и денежном выражении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ранее женщина была предупреждена о неразглашении коммерческой тайны, однако это не помешало ей совершить противоправные действия. По решению суда ей назначены исправительные работы и удержанием в доход государства 20% заработка.