На Урале число пострадавших в ДТП с автобусом выросло вдвое

ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков написал на своей странице в соцсети о 14 пострадавших, которые обратились за медпомощью. Также, по его словам, госпитализировать никого не пришлось.