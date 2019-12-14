На Урале число пострадавших в ДТП с автобусом выросло вдвое
Сегодня, 15:15ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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СК по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту аварии с автобусом, в котором ехали фанаты Макса Коржа. Также сообщается, что в ДТП пострадали 14 человек.
ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Ранее сообщалось о семи пострадавших. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков написал на своей странице в соцсети о 14 пострадавших, которые обратились за медпомощью. Также, по его словам, госпитализировать никого не пришлось.
Автобус вез 53 человек из Перми с концерта певца Макса Коржа. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
В пресс-службе СК сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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