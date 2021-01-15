В Нижнем Тагиле у магазина на проспекте Мира умерла дворник

Трагедия произошла 15 января около 9.00 утра возле магазина на проспекте Мира, сообщает подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Женщина в возрасте 52 лет подрабатывала дворником в местном магазине. Начав выполнять свои должностные обязанности, она внезапно потеряла сознание и упала. Работники торговой точки и проходившие мимо люди попытались оказать женщине первую медицинскую помощь. Была вызвана бригада «скорой».
Полиция и медики прибыли быстро, как отмечают присутствовавшие на месте событий тагильчане. Но спасти женщину не удалось. Предполагаемой причиной смерти свидетели происшествия называют остановку сердца.
В Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила TagilCity.ru подтвердили информацию о смерти женщины.
На текущий момент ведется проверка. Будет принято взвешенное процессуальное решение, сообщил редакции следователь СК.
Напомним, 13 января в отделении полиции № 17 в Нижнем Тагиле умерла бабушка. Она сообщила, что пришла заявить о краже, затем присела на скамейку. В течение пяти минут ей стало плохо и она потеряла сознание. Медики прибыли к месту событий за 14 минут, но спасти пожилую женщину не удалось.