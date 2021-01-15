В Нижнем Тагиле у магазина на проспекте Мира умерла дворник

Напомним, 13 января в отделении полиции № 17 в Нижнем Тагиле умерла бабушка. Она сообщила, что пришла заявить о краже, затем присела на скамейку. В течение пяти минут ей стало плохо и она потеряла сознание. Медики прибыли к месту событий за 14 минут, но спасти пожилую женщину не удалось.