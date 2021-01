В Нижнем Тагиле у магазина на проспекте Мира умерла дворник

В Нижнем Тагиле около магазина «Антураж» на проспекте Мира скончалась женщина, подрабатывавшая дворником.

Трагедия произошла 15 января около 9.00 утра возле магазина на проспекте Мира, сообщает подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». Женщина в возрасте 52 лет подрабатывала дворником в местном магазине. Начав выполнять свои должностные обязанности, она внезапно потеряла сознание и упала. Работники торговой точки и проходившие мимо люди попытались оказать женщине первую медицинскую помощь. Была вызвана бригада «скорой». Photo: группа «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» Полиция и медики прибыли быстро, как отмечают присутствовавшие на месте событий тагильчане. Но спасти женщину не удалось. Предполагаемой причиной смерти свидетели происшествия называют остановку сердца. В Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила TagilCity.ru подтвердили информацию о смерти женщины. На текущий момент ведется проверка. Будет принято взвешенное процессуальное решение, сообщил редакции следователь СК. Напомним, 13 января в отделении полиции № 17 в Нижнем Тагиле умерла бабушка. Она сообщила, что пришла заявить о краже, затем присела на скамейку. В течение пяти минут ей стало плохо и она потеряла сознание. Медики прибыли к месту событий за 14 минут, но спасти пожилую женщину не удалось. «Пришла сообщить о краже»: в отделе полиции Нижнего Тагила скончалась старушка

