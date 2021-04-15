Четверо детей погибли в пожаре под Нижним Тагилом

При возгорании в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа погибли четыре ребёнка и есть пострадавшие. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает подробности трагедии.

Сообщение о пожаре в деревне Бызово по улице Рябиновой поступило в 01:45. В течении семи минут на место происшествия прибыло первое спасательное подразделение, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. К моменту прибытия пожарных, деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля была обрушена. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из горящего строения. Из них двое детей госпитализированы с ожогами. Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Осложняло тушение быстрое распространение огня по деревянным конструкциям дома. Пожар на площади 100 квадратных метров удалось обезвредить в 02:20 ночи. Открытое горение было ликвидировано в 03:01. В ходе разборки сгоревшего дома были обнаружены тела четырех пропавших детей. Еще один ребенок может находиться под заваленными конструкциями. Поиски и разбор завала продолжаются. Социальная служба неоднократно проверяла данную семью. Они находились на учете в органе и им уже проводились разъяснительные мероприятия по пожарной безопасности. Напомним, во время пожара в частном доме под Нижним Тагилом пропали пятеро детей. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения региональному минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим. На место происшествия выехал глава Горноуральского городского округа, Дмитрий Летников. Всю необходимую помощь в поиске пропавших детей окажет Министерство общественной безопасности. Пятеро детей пропали после пожара под Нижним Тагилом

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