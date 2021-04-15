Пятеро детей пропали после пожара под Нижним Тагилом

Пятеро детей пропали после пожара под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Во время пожара в частном доме под Нижним Тагилом пропали пятеро детей.

Происшествие случилось ночью с 14 на 15 апреля. Возгорание произошло в частном доме в селе Бызово Горноуральского городского округа. Четыре человека пострадали, из них двое детей и два взрослых. Одному ребенку три года, другому чуть больше одного года. Также после пожара пропали пятеро детей, которые могли находиться в загоревшемся помещении, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения региональному минздраву организовать медицинскую помощь пострадавшим. В данный момент они госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

На место происшествия выехал глава Горноуральского городского округа, Дмитрий Летников. Всю необходимую помощь в поиске пропавших детей окажет Министерство общественной безопасности.

Напомним, спасатели потушили возгорание в посёлке Маян в Талицком. Огонь мог перекинуться на 30 частных домов.

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