Стали известны подробности гибели полицейского на кладбище под Нижним Тагилом

По словам родных полицейского, у него осталась жена и двое детей. Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на близкого человека из окружения участкового, мужчина был старше супруги на 4 года. Они вместе растили двоих детей, один из которых – сын супруги от прошлого брака.