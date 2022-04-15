Стали известны подробности гибели полицейского на кладбище под Нижним Тагилом

Родственники рассказали о полицейском, покончившим с собой на кладбище. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
Напомним, тело 28-летнего участкового из Нижнего Тагила Алексея Борзоненко нашли на горе Липовой.
Незадолго до ЧП участковый по заданию руководства приехал к садовым домикам, чтобы расследовать дело о краже.
По словам родных полицейского, у него осталась жена и двое детей. Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на близкого человека из окружения участкового, мужчина был старше супруги на 4 года. Они вместе растили двоих детей, один из которых – сын супруги от прошлого брака.