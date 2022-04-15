Стали известны подробности гибели полицейского на кладбище под Нижним Тагилом

Стали известны подробности гибели полицейского на кладбище под Нижним Тагилом
Стали известны подробности гибели полицейского на кладбище под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле стали известны подробности смерти участкового полицейского на Липовой горе. Предварительно установлено, что мужчина наложил на себя руки.

Родственники рассказали о полицейском, покончившим с собой на кладбище. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Напомним, тело 28-летнего участкового из Нижнего Тагила Алексея Борзоненко нашли на горе Липовой.

Незадолго до ЧП участковый по заданию руководства приехал к садовым домикам, чтобы расследовать дело о краже.

По словам родных полицейского, у него осталась жена и двое детей. Как сообщает «КП-Екатеринбург», ссылаясь на близкого человека из окружения участкового, мужчина был старше супруги на 4 года. Они вместе растили двоих детей, один из которых – сын супруги от прошлого брака.

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Нижний Тагил
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