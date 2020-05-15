Стали известны подробности столкновения «Нексии» со столбом в Нижнем Тагиле
Сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает Отдел Пропаганды ГИБДД.
Сегодня днем, в 12.20 водитель автомобиля «Дэу Нексия» мужчина 1973 года рождения, двигаясь со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина у дома № 18 по Восточному шоссе не справился с управлением и выехал на встречную полосу, наехал на бордюрный камень и затем врезался в электроопору.
В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения. В частности, его разорвало на две части. Водитель скончался на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГИБДД совместно со следственно-оперативной группой провели осмотр места происшествия, транспортного средства, а также установили личность водителя и опросили очевидцев.
Также установлено, что погибший имеет водительских стаж восемь лет. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в частности — 12 раз.