Он обворовывал детские сады: в Нижнем Тагиле задержали преступника (ФОТО)

В мае 2016 года в полицию обратились представители дошкольных учреждений Нижнего Тагила. Как сообщали пострадавшие, неизвестный проникал ночью в детские сады и воровал ноутбуки, телевизоры. Кроме того, исчезали и личные вещи воспитателей.

Раскрытие преступления осуществлялось под личным контролем полковника Абдулкадырова. Опытные сотрудники проводили тщательный анализ совершенных краж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сыщиков попал молодой человек, за плечами которого 13 судимостей. После отбытия наказания он «осел» в Нижнем Тагиле и жил на разных съемных квартирах рассказал начальник уголовного розыска подполковник Андрей Раев.

Ориентировки получили все сотрудники полиции Нижнего Тагила. Так, подозреваемый был задержан 27 мая в центре города. Сейчас он находится в СИЗО. Часть украденных вещей вернули сотрудникам детских садов. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям в городе.

Фото пресс-службы МВД в Нижнем Тагиле