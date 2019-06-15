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#домахорошо
«Четырнадцатая» влетела в автобус на трассе Реж-Алапаевск
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Четырнадцатая» влетела в автобус на трассе Реж-Алапаевск

Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
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