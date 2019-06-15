«Четырнадцатая» влетела в автобус на трассе Реж-Алапаевск
Сегодня, 12:05ПроисшествияФото: Инцидент Екатеринбург
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14 июня произошло ДТП на трассе Реж-Алапаевск, пострадали три человека. Легковой автомобиль восстановлению не подлежит, пишет портал Е1.
В ГИБДД сообщили, что автобус совершал левый поворот, в этот момент водитель «четырнадцатой» решил обогнать транспортное средство, чем спровоцировал ДТП. После столкновения с автобусом ВАЗ-2114 полностью смяло.
Пассажиры автобуса не пострадали. Водитель и два пассажира легкового авто получили различные травмы, двоим из них госпитализация не потребовалась.
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В этот же день на трассе под Екатеринбургом водитель цементовоза не справился с управлением и допустил ДТП с участием фуры. Последняя улетела в кювет и загорелась.
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