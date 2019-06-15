«Четырнадцатая» влетела в автобус на трассе Реж-Алапаевск

В ГИБДД сообщили, что автобус совершал левый поворот, в этот момент водитель «четырнадцатой» решил обогнать транспортное средство, чем спровоцировал ДТП. После столкновения с автобусом ВАЗ-2114 полностью смяло.

Пассажиры автобуса не пострадали. Водитель и два пассажира легкового авто получили различные травмы, двоим из них госпитализация не потребовалась.