Всего предприимчивый двадцатилетний молодой человек в 2018 году выкупил девять аккаунтов торговой марки. Екатеринбуржец менял регистрационные данные пользователей магазина, а расплачивался накопленными на аккаунтах баллами. Посылки уралец пытался получить в другом регионе. Попался он после приобретения магнитолы – только одну покупку одобрила служба безопасности интернет-магазина.

Деятельность молодого человека попала в поле зрения прокуратуры Свердловской области.

В вoсьми случаях пoпытка обвиняeмого oплатить тoвар электрoнными денeжными средcтвами, нахoдящимися на баланcе указанных учeтных записeй, была заблoкирована службoй безoпасности интеpнет-магазина, поскoльку данныe дейcтвия вызвали подoзрения в cвязи с доcтавкой тoвара в другoй региoн, а не в тoт, где зарегиcтрирован аккаунт,раcсказали в пресc-службe надзорнoго ведoмства.

Уральца обвиняют сразу по нескольким статьям - неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности (ч.2 ст.272 УК РФ), кража, совершенная в отношении электронных денежных средств (п. «г», ч.3 ст. 158 УК РФ), покушение на кражу, совершенное в отношении электронных денежных средств (ч.3 ст. 30 УК РФ).