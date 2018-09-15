18-летняя студентка покончила с собой в Нижнем Тагиле

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Местные жители сообщили о смерти 18-летней студентки. Её тело было обнаружено в Дзержинском районе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девушка, которая совершила суицид, по словам местных жителей, воспитывалась в благополучной семье.
Соседи говорят, что семья благополучная, «полная чаша». Видели буквально несколько часов назад, была еще живая, поделилась с редакцией TagilCIty.ru тагильчанка Светлана.
В пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское» информацию о произошедшем подтвердили.
Да, действительно, такой случай был зарегистрирован. Дальнейшая проверка будет проводиться следственным отделом СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Следователи будут рассматривать все версии произошедшего, в том числе суицид.
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