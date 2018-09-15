18-летняя студентка покончила с собой в Нижнем Тагиле

Девушка, которая совершила суицид, по словам местных жителей, воспитывалась в благополучной семье.

Соседи говорят, что семья благополучная, «полная чаша». Видели буквально несколько часов назад, была еще живая, поделилась с редакцией TagilCIty.ru тагильчанка Светлана.

В пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское» информацию о произошедшем подтвердили.

Да, действительно, такой случай был зарегистрирован. Дальнейшая проверка будет проводиться следственным отделом СК РФ по Дзержинскому району Нижнего Тагила,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.