Автомобиль LADA перевернулся после попытки скрыться от ГИБДД в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: E1.RU
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Погоня от сотрудников ДПС закончилась для водителя автомобиля LADA Granta аварией. По информации очевидцев, машина перевернулась на дороге и пролетела 30 метров. Водитель был доставлен в больницу с множественными повреждениями тела.
Сюжеты: Екатеринбург
В 3:30 14 ноября на улице Пархоменко в Екатеринбурге перевернулся автомобиль LADA Granta. По информации очевидцев, водитель пытался скрыться от экипажа ГИБДД, но в момент погони не справился с управлением. На протяжении 25-30 метров машина продолжала кувыркаться по дороге.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сообщает E1.ru, в момент аварии в салоне находился только водитель. Его с множественными ссадинами и ушибами тела, а также черепно-мозговой травмой, доставили в городскую больницу. Автомобиль, по словам свидетелей произошедшего ДТП, восстановлению не подлежит.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей