Автомобиль LADA перевернулся после попытки скрыться от ГИБДД в Екатеринбурге

В 3:30 14 ноября на улице Пархоменко в Екатеринбурге перевернулся автомобиль LADA Granta. По информации очевидцев, водитель пытался скрыться от экипажа ГИБДД, но в момент погони не справился с управлением. На протяжении 25-30 метров машина продолжала кувыркаться по дороге.

Как сообщает E1.ru, в момент аварии в салоне находился только водитель. Его с множественными ссадинами и ушибами тела, а также черепно-мозговой травмой, доставили в городскую больницу. Автомобиль, по словам свидетелей произошедшего ДТП, восстановлению не подлежит.