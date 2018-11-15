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Автомобиль LADA перевернулся после попытки скрыться от ГИБДД в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автомобиль LADA перевернулся после попытки скрыться от ГИБДД в Екатеринбурге

Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: E1.RU
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