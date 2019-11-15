В Свердловской области тело утонувшего рыбака сутки пролежало на дне водохранилища
Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Е1.ru
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Со дна Махневского водохранилища в Свердловской области подняли тело утонувшего рыбака, сообщает портал Е1.
Мужчина утонул 13 ноября, и его тело сутки пролежало на дне водоема, найти мужчину удалось 14 ноября. Он во время рыбалки провалился под лед, а рядом с полыньей остались стоять его сапоги и ведро. Данное место является популярным среди рыбаков, однако по неустановленной причине никто не пришел утопающему на помощь.
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Как сообщили очевидцы, наблюдавшие за действиями сотрудников МЧС, несмотря на трагедию, недалеко от места происшествия остались несколько человек, которые продолжили рыбачить.
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