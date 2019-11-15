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#300лет
В Свердловской области тело утонувшего рыбака сутки пролежало на дне водохранилища
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Свердловской области тело утонувшего рыбака сутки пролежало на дне водохранилища

Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Е1.ru
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