В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду нашли тело пропавшего рыбака

Ранее сообщалось, что с лодочной станции Ерыш мужчины отправились на моторной лодке ловить рыбу. С тех пор рыбаков никто не видел.

Родственник пропавшего мужчины пояснил, что только на четвертый день нашли тело его тестя. Друга погибшего рыбака до сих пор не обнаружили.

Первое предположение, что лодка у них могла перевернуться. Тестя нашли рыбаки. Сейчас ищут лодку. Как найдут там будет ясно. Может, они на что-то налетели,сказал родственник найденного рыбака.