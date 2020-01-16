В Екатеринбурге выпустили кулинарную книгу погибшего в аварии сыровара
Сегодня, 22:29ПроисшествияФото: Страница в Instagram Сыроварня «Соболев Сыр»
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В Екатеринбурге анонсирован выход кулинарной книги «Скажите Cheese». Ее автором является погибший в аварии сыровар Максим Соболев, об этом сообщается на странице в Instagram Сыроварня «Соболев Сыр».
Сюжеты: Екатеринбург
Презентация пройдёт 29 января, в 18:00 в Международном центре искусств «Главный проспект», отмечается в посте.
Сыровар Максим Соболев разбился на мотоцикле в Крыму осенью 2019 года. У него осталось в Екатеринбурге два фирменных магазина и один в Белоярском районе. Производство сыра осуществляется ручным способом.
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